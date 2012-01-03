Сказочные олимпийские игры пройдут в России в 2012 году

Проект поддержан Федеральным агентством по туризму. В программе фестиваля - сказочный en plein air на родине Васнецова, где герои сказок смогут попробовать свои силы в рисовании пейзажей, а также соревнования в сказочных видах спорта - беге по неведомым дорожкам и метании волшебного клубочка.

По замыслу организаторов, Всемирные сказочные игры привлекут внимание гостей фестиваля к другим туристическим объектам Кировской области - Музею сказочных артефактов, Заповеднику сказок, Кировскому областному художественному музею имени Васнецовых, а также Музею дымковской игрушки.

«Олимпиада» проводится в рамках масштабного проекта «Сказочная карта России», который в течение последних лет активно реализуется в нашей стране. Так, самый известный зимний волшебник Дед Мороз поселился в Великом Устюге, а его внучка живет в Костроме.

В Ярославской области обитают Баба-яга, Емеля, Курочка Ряба, Мышка-Норушка и Водяной. В Туле родился Левша, в Новгородской области - Садко, во Владимирской - Илья Муромец, а в Рязанской - Добрыня Никитич. В Тверской области обнаружены следы пребывания Змея Горыныча и Кощея Бессмертного, а Соловей-разбойник посвистывал в Курской губернии. В ноябре 2011 года число регионов, входящих в проект, достигло 27.