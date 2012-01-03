Таксистов не будут штрафовать с 1 января 2012 года

«Одно из главных нововведений касается легковых такси – с нового года вводится ответственность за нарушение их водителями правил перевозки пассажиров и багажа, – отметил заместитель начальника Главногоуправления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин. – К таким нарушениям относятся отсутствие в салоне предусмотренной информации, невыдача кассового чека или квитанции в форме бланка строгой отчетности, отсутствие цветографической схемы легкового такси или опознавательного фонаря, отказ водителя предъявить договор фрахтования или его копию либо заказ-наряд на предоставление транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу, перевозка пассажиров и багажа по заказу без заключения в письменной форме договора фрахтования транспортного средства».

Кроме того, предусмотрено наказание за взимание платы спассажиров при перевозке по заказу неопределенного круга лиц, посадку пассажиров в транспортное средство, предоставленное для перевозки пассажиров и багажа по заказу, без предъявления пассажирами документов на проезд или отсутствие списка пассажиров, отсутствие разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

По большей части за указанные нарушения вводится ответственность в виде административного штрафа в размере от 1 до 5 тысяч рублей для водителей, от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лици от 30 до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Что касается вопросов, контроль за которыми отнесен к компетенции сотрудников Госавтоинспекции, то с 1 января 2012 года в Кодекс вводится ответственность за незаконную установку на транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси и нанесение на наружные поверхности соответствующей цветографической схемы. За это нарушение предусмотрен штраф с граждан – 2,5 тысячи рублей, с должностных лиц – 20тысяч рублей, с юридических лиц – 500 тысяч рублей.

При этом государственные регистрационные знаки снимаются до устранения причины запрещения эксплуатации, а незаконно установленный фонарь конфискуется. За управление таким транспортным средством, а также за отсутствие при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси водителю будет грозить административный штраф в размере 5 тысяч рублей подчеркнул Владимир Кузин.

Однакозаместитель начальника российской Госавтоинспекции особо подчеркнул, что непосредственно с 1 января 2012 года сотрудники ДПС не начнут наказывать таксистов.