ВКонтакте начала тестирование сервиса видеозвонков
3 января 2012, 13:45ОбществоАлександра Логинова
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Социальная сеть ВКонтакте начала тестирование сервиса видеозвонков. Сообщение об этом появилось, в частности, 31 декабря 2011 года в неофициальной группе новостей ресурса.
Сервис находится в стадии альфа-тестирования и доступен первому миллиону зарегистрированных участников социальной сети. Как указывают некоторые пользователи, пока видеозвонки функционируют с перебоями.
Кнопка совершения видеозвонка появляется на странице собеседника в том случае, если он находится на сайте. При этом в настройках профиля появилась возможность указать, могут ли пользователю звонить все его «друзья» или только некоторые из них.
Аналогичный сервис в другой российской социальной сети, Одноклассники, появился в декабре 2010 года. До июня 2011 года видеозвонки работали в режиме бета-версии и были доступны только части пользователей. В сентябре сервис появился в приложении Одноклассников для устройств на iOS.
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