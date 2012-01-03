ВКонтакте начала тестирование сервиса видеозвонков

Сервис находится в стадии альфа-тестирования и доступен первому миллиону зарегистрированных участников социальной сети. Как указывают некоторые пользователи, пока видеозвонки функционируют с перебоями.

Кнопка совершения видеозвонка появляется на странице собеседника в том случае, если он находится на сайте. При этом в настройках профиля появилась возможность указать, могут ли пользователю звонить все его «друзья» или только некоторые из них.