Звезды шоу-бизнеса России, взрывавшие рунет в 2011 году

Анастасия Волочкова разместила во Всемирной Паутине фотографии со своего пикантного отдыха на Мальдивских островах. В Интернете немедленнопоявились фотожабы и карикатуры на отдых балерины, что, впрочем, толькоприбавило ей популярности.

Наталья Ветлицкая поведала о том, чтоизвестнейшие звезды российского шоу-бизнеса выступили в секретном концерте для сверхважного человека, имя которого она назвать не может. Ветлицкая рассказала, что на концерте «большой человек» вручил выступавшему на концерте артисту звание народного.

Ксения Собчак разместила снятое самолично видео, на котором руководитель Росмолодежи Василий Якеменко трапезничает в одном из самых дорогих ресторанов Москвы. Вопрос о том, откуда у чиновника деньги на такие трапезы осталсябез ответа.

Никита Михалков завел в «Live Journal» видеоблог подназванием «Бесогон», который активно обсуждался огромным количеством интернет-пользователей.

Стас Садальский поведал об ужасных условиях нахождения народной артистки Риммы Марковой в онкологическом диспансере. Размещенный пост сопровождался красноречивыми фотографиями ирезкими оценками работы министра здравоохранения Татьяны Голиковой.