Дед Мороз - за безопасность тагильчан! На Театральной площади прошла акция (ФОТО)
«Пусть Новый год подарит людям безопасность!» - акция под таким названием накануне проходила в Нижнем Тагиле. Организаторами явилось отделение пропаганды ГИБДД, чьей основной задачей всегда являлось обеспечение безопасности на дорогах нашего города.
Во время акции Дед Мороз и Снегурочка участникам дорожного движения вручали стикеры «Вместе сохраним ребенку жизнь!», листовки 3-х видов для УДД (водителей и пешеходов), а детям сладкие подарки.
Заместитель начальника ОГИБДД подполковник полиции Александр Орлов вручал детям, которые перевозились без нарушения ПДД, билеты на Новогоднее представление в ГДТЮ, проводил профилактические беседы по соблюдению Правил перевозки детей и рассказывал о профилактических мероприятиях, проводимых на территории Свердловской области. Дед Мороз и Снегурочка для водителей проводили викторину на знания правил дорожного движения и вручали сладкие призы.
Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД
Отдел ГИБДД выражает огромную благодарность директору ГДТЮ за предоставленные билеты на Новогоднее представление и заведующей ДОУ №30 за предоставленные костюмы Деда Мороза и Снегурочки!
Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД
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