Дед Мороз - за безопасность тагильчан! На Театральной площади прошла акция (ФОТО)

Во время акции Дед Мороз и Снегурочка участникам дорожного движения вручали стикеры «Вместе сохраним ребенку жизнь!», листовки 3-х видов для УДД (водителей и пешеходов), а детям сладкие подарки.

Заместитель начальника ОГИБДД подполковник полиции Александр Орлов вручал детям, которые перевозились без нарушения ПДД, билеты на Новогоднее представление в ГДТЮ, проводил профилактические беседы по соблюдению Правил перевозки детей и рассказывал о профилактических мероприятиях, проводимых на территории Свердловской области. Дед Мороз и Снегурочка для водителей проводили викторину на знания правил дорожного движения и вручали сладкие призы.