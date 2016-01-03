Полицейский Дед Мороз из Нижнего Тагила посетил подшефный детский дом

Это мероприятие направлено на установление контакта и укрепление положительного отношения несовершеннолетних к сотрудникам органов внутренних дел, а также оказание помощи детям, находящихся в сложной жизненной ситуации.

На протяжении многих лет отдел полиции № 18 шефствуют над Детским домом №1. Сотрудники всегда навещают воспитанников этого учреждения, они частые гости различных утренников и праздников.

Накануне Нового года, актовый зал был полон от многочисленных гостей и друзей детского дома, в числе которых, несомненно, были и сотрудники правоохранительных органов. В гости к ребятам пришли начальник ПДН Муниципального Управления МВД России «Нижнетагильское» подполковник Татьяна Пинаева, исполняющая обязанности начальника подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 18 майор Регина Макарова, курирующие данный детский дом инспекторы ОДН, а также участковые уполномоченные полиции. Вместе со стражами порядка в гости к ребятам пришли и Дед Мороз со Снегурочкой.

Для детей, оставшихся без попечения родителей, полицейские организовали сбор денежных средств для приобретения сладких подарков. Никто из сотрудников не остался в стороне. Ребёнку, оказавшемуся в такой трудной ситуации, приятно внимание и сотрудничество, которое благотворно влияет на развитие подростков и их социальную адаптацию. Ребята и воспитатели с нетерпением ждали гостей в погонах.

Полицейские тепло поздравили мальчишек и девчонок и пожелали поменьше неприятностей в жизни и выразили надежду, что каждый из них вырастет добрым и отзывчивым человеком, несмотря на трудности, с которыми пришлось им столкнуться в жизни.

Сказочные гости приготовили для зрителей веселые конкурсы, загадки и сценки. Воспитанники вместе с Дедом Морозом зажгли огни на праздничной нарядной елке, с песнями водили вокруг нее хороводы, наперебой рассказывали доброму волшебнику стихи и, конечно же, в награду получали долгожданные подарки. По окончании праздника шефы еще долго общались с ребятами и педагогами, строя планы на будущее.