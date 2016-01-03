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Полицейский Дед Мороз из Нижнего Тагила посетил подшефный детский дом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полицейский Дед Мороз из Нижнего Тагила посетил подшефный детский дом

3 января 2016, 09:35ОбществоАлександра Логинова
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