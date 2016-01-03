Полицейского из Нижнего Тагила поблагодарили за терпение и чуткость (ФОТО)

В полицию Нижнего Тагила обратилась заведующая детского сада «Малыш», расположенного на Вагонке. Женщину беспокоило то, что разрастающийся рядом с детским садом гаражный кооператив начал самозахват его территории. Это создавало опасность для детей и затрудняло привоз продуктов в садик.

Сотрудник полиции (Сергей Лантух) зарегистрировал обращение, передал его в отдел полиции №17 и взял работу по нему на личный контроль. Благодаря этому Администрацией Дзержинского района была начата активная работа по урегулированию конфликта между образовательным учреждением и гаражным кооперативом.

Коллектив детского сада высоко оценил участливость полицейского, его терпение и такт, потому в конце года заведующая обратилась по «телефону доверия» (358-70-71) Главного управления МВД России по Свердловской области и рассказала о своей признательности и благодарности всего коллектива капитану полиции Сергею Лантуху.

Все должны знать о случаях добросовестного и неравнодушного отношения к службе! рассказала женщина полицейским.

Редакция TagilCity.ru надеется на то, что это станет хорошим примером для всех правоохранителей Нижнего Тагил. И в новом году они всегда будут соблюдать чувство такта при исполнении служебных обязанностей.