Богослужения по жертвам трагедии в Магнитогорске прошли в Екатеринбурге

Общие молитвы об успокоении душ были произнесены по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Протоиерей сообщил, что молитвы будут звучать в храме все 40 дней.

Не бывает такой беды, которая не касается никого. Люди сильно связаны друг с другом не только родственными, но и душевными, дружественными, профессиональными связями, и это нас объединяет, делает одной большой семьей. Поэтому общая молитва для нас очень важна. Это признак духовного здоровья нации, народа — способность сообща преодолевать трудности,сказал старший священник Храма на Крови Макси Миняйло.