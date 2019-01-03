Черные заводчики? Приобретенная тагильчанкой собака умерла в муках через 11 дней

7 декабря жительница Нижнего Тагила Валерия приобрела по объявлению у местной заводчицы Елены Владимировны собаку породы чихуахуа. Стоимость животного составила более 10 тысяч рублей.

Нашему счастью не было предела. Но это было не долго. У ребеночка был частый жидкий стул. Я думала, что это смена обстановки, но уже 09.12.18 она стала ходить кровью, рассказала покупательница.

Тагильчанка с питомцем обратилась в ветеринарную клинику, где выяснилось, что собака страдает глистами и энтеритом. На 11 день щенок умер.

На 5 день у нее начали выходить глисты. Что мы пережили за эти 10 дней не передать. Я ночами не спала, из дому не выходила в страхе за нее, сидела рядом с ней. У нее постоянно падал сахар в крови. Судороги, поделилась подробностями истории тагильчанка.

Заводчица посоветовала девушке ветеринара, номер которой не отвечает до сих пор.

По словам пострадавшей жительницы Нижнего Тагила, заводчица, которая продала ей больную собаку, работает в паре с Ингой Брагиной, владелицей «Племенного питомника».

Дак, эта особа Елена Владимировна, продавая щенков шпицов, тойчиков, чихуа работает в паре с Ингой. Одна разводит - другая реализует, сообщила пострадавшая Валерия.

Получить комментарий от Елены Владимировны у редакции TagilCity.ru не получилось. Телефон заводчицы не отвечает. Номер Инги Брагиной также недоступен.

Редакция TagilCity.ru пообщалась с другой владелицей собаки, приобретенной в питомнике у Инги Брагиной. Девушка рассказала, что стала хозяйкой русского тойтерьера 1,5 года назад и до сих пор консультируется у заводчицы. По словам хозяйки питомца, владелица «Племенного питомника» дает грамотные рекомендации.

Мы брали у неё тоя, все отлично, все просто супер. Инга помогает нам со всем и не только с собакой. Мы ежегодно ставим прививки у неё, жалоб нет.

Пострадавшая Валерия не намерена отступать. Женщина планирует обратиться в правоохранительные органы со своим случаем.