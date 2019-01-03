Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Новый 2019 год
Глава Нижнего Тагила выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Red candle 3590872 1920

Глава Нижнего Тагила выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Сегодня, 14:15ОбществоФото: pixabay.com
Читайте
также
Новогодние поздравления и другие приключения политиков Нижнего Тагила
Новогодний культобзор. Куда пойти в новогодние праздники в Нижнем Тагиле?
10 способов выжить в Нижнем Тагиле в Новый год
Читайте также
Потоп без кошмара: что обещает нам новый закон о страховании жилья
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина