Глава Нижнего Тагила выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
Сегодня, 14:15ОбществоФото: pixabay.com
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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев направил телеграмму главе Магнитогорска со словами соболезнования родным и близким погибших при взрыве, произошедшем 31 декабря в одном из жилых домов города.
Сюжеты: Нижний Тагил
В телеграмме глава Нижнего Тагила выразил соболезнования жителям Магнитогорска и пожелал скорейшего выздоровления всем, кому удалось спастись, в том числе 11-месячному Ване Фокину, которого вытащили из-под завалов спустя 35 часов после обрушения, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
В нашей стране чужой беды не бывает, поэтому, как добрые соседи, мы готовы оказать всестороннюю поддержку и помощь. Нижний Тагил с вами!говорится в телеграмме.
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