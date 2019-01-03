Глава Нижнего Тагила выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

В телеграмме глава Нижнего Тагила выразил соболезнования жителям Магнитогорска и пожелал скорейшего выздоровления всем, кому удалось спастись, в том числе 11-месячному Ване Фокину, которого вытащили из-под завалов спустя 35 часов после обрушения, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.