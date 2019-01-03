Глава «Россетей» подтвердил надежность электроснабжения в регионах

Генеральный директор группы компаний «Россети» провел совещание в режиме видеоконференцсвязи, в котором принимали участие главный инженер холдинга Андрей Майоров и руководители дочерних предприятий в регионах.

В конце декабря – начале января в ряде субъектов резко ухудшилась погода, усилился ветер и наступили морозы, выпал обильный снег. Несмотря на это, энергетики «Россетей» не допустили крупных аварий, а все происшествия устраняются в максимально короткие сроки, пишут «Новые Известия».

В эти дни внимание энергетиков приковано к северо-западным регионам страны. Мощный циклон, который уже привел к массовым отключениям в странах Балтии и Северной Европы, надвигается на побережье Финского залива. В связи с этим глава «Россетей» поручил руководству «МРСК Северо-Запада» и «Ленэнерго» усилить дежурные бригады.

«Несмотря на сильнейшую бурю, которая обесточила десятки тысяч потребителей в странах Северной Европы, нам удалось не допустить масштабных технологических нарушений в прибрежных районах», - отметил Ливинский.

Он также напомнил, что все потребители могут самостоятельно сообщать об отключениях или перебоях в электроснабжении на сайте проекта «Светлая страна».