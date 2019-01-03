Напали на пожилого: в Новоуральске задержаны подозреваемые в разбое
Сегодня, 10:20ОбществоФото: 66.мвд.рф
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Новоуральске неизвестные обманом проникли в жилище 79-летнего инвалида по зрению, проживающего по улице Юбилейная, избили и ограбили его.
О произошедшем заявил сын потерпевшего. Он сообщил, что у отца похитили банковскую карту, личные вещи и продукты питания.
Подозреваемые были задержаны оперативной группой ОВД в Новоуральске. Злоумышленниками оказались 28-летний молодой человек и 46-летняя женщина.
Они были неоднократно судимы за имущественные преступления и побои. Официально подозреваемые не трудоустроены. Сейчас они взяты под стражу, и обвиняются в преступлении по статье «Разбой».
При осмотре у задержанных обнаружили все похищенные у инвалида вещи – банковскую карту, пуховик, продукты питания.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы и штраф, передаёт пресс-служба МВД по региону.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей