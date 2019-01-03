Напали на пожилого: в Новоуральске задержаны подозреваемые в разбое

О произошедшем заявил сын потерпевшего. Он сообщил, что у отца похитили банковскую карту, личные вещи и продукты питания.

Подозреваемые были задержаны оперативной группой ОВД в Новоуральске. Злоумышленниками оказались 28-летний молодой человек и 46-летняя женщина.

Они были неоднократно судимы за имущественные преступления и побои. Официально подозреваемые не трудоустроены. Сейчас они взяты под стражу, и обвиняются в преступлении по статье «Разбой».

При осмотре у задержанных обнаружили все похищенные у инвалида вещи – банковскую карту, пуховик, продукты питания.