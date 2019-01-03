Панихиды о жертвах в Магнитогорске пройдут в храмах Нижнетагильской епархии
Сегодня, 16:35ОбществоФото: Нижнетагильская епархия Русской Православной Церкви
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Со 2 января в течение 40 дней в храмах Нижнетагильской епархии будут проходить заупокойные богослужения в память о погибших жителях Магнитогорска.
Сюжеты: Нижний Тагил
2 января 2019 года в храмах Нижнетагильской епархии прошла панихида в память о жертвах трагедии в Магнитогорске. Преосвященный Евгений, епископ Нижнетагильский и Невьянский благословил заупокойные богослужения, которые будут проходить в Нижнем Тагиле в течение 40 дней.
Напомним, в Магнитогорске в результате взрыва газа 31 декабря произошло обрушение жилого дома. Погибли 37 человек, многие пропали без вести. 2 января объявлен днем траура в Челябинской области, сообщает Нижнетагильская епархия Русской Православной Церкви.
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