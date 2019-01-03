Панихиды о жертвах в Магнитогорске пройдут в храмах Нижнетагильской епархии

2 января 2019 года в храмах Нижнетагильской епархии прошла панихида в память о жертвах трагедии в Магнитогорске. Преосвященный Евгений, епископ Нижнетагильский и Невьянский благословил заупокойные богослужения, которые будут проходить в Нижнем Тагиле в течение 40 дней.