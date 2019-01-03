Пессимистов в России стало больше: 25% россиян верят в лучшее в 2019 году

В 2019 году прогнозы жителей России по поводу предстоящего года стали пессимистичнее. 25% россиян считают, что 2019 год станет для России лучше, чем 2018 год. 24% уверены, что положение дел улучшится и лично для них. 18% из них просто верят в лучшее. 5% - строят планы, еще 5% - ждут изменений. 4% собираются поменять работу, устроиться на работу или надеются на улучшения по работе их близких. 3% респондентов верят в улучшение своего материального положения. По 1% граждан верят властям, ждут стабилизации цен, верят в стабильность, мечтают переехать, ждут года Свиньи. 6% россиян не определились, с чем связана их вера в лучшее будущее.

В 2018 году количество оптимистов достигало 38%.

26% жителей страны уверены, что 2019 год будет хуже. 30% жителей страны не надеются на лучшее для себя в 2019 году. В 2018 году россиян с такими взглядами было на 14% меньше, в 2019 году их 37%. 7% россиян связывают грядущие ухудшения с экономической нестабильностью в стране. 17% россиян все же верят, что экономическая ситуация в России улучшится в 2019 году. В 2018 году на улучшение надеялись 29%. Количество граждан, считающих, что экономическая ситуация ухудшится, увеличилось с 2018 года на 20%. В 2019 на лучшее не надеются 31%. 17% уверены, что с экономикой в стране не произойдет никаких изменений.

3% винят во всем низкий уровень жизни. 15% россиян верят в то, что качество жизни в 2019 году станет лучше. Количество оптимистов в 2019 году уменьшилось на 5%. 30% жителей России не верят в улучшение качества жизни, их число выросло на 13%. 42% - сомневаются в том, что что-либо изменится.

2% не согласны с политикой государства. 34% опрошенных уверены, что коррупционеров в России станет больше в 2019 году. 9% надеются на то, что их станет меньше. 44% - что ничего не изменится.

46% жителей России прогнозируют рост социального неравенства в 2019 году. Данный показатель возрос на 8%. 5% пророчат уменьшение разницы в доходах бедных и богатых жителей России. Доля оптимистов уменьшилась на 1%. 39% граждан уверены в том, что социальное неравенство останется на уровне 2018 года.

1% россиян связывают пессимистичные планы с напряженной международной обстановкой. По 1% граждан винят во всем безработицу и проблемы со здоровьем. 36% россиян уверены, что уровень безработицы в 2019 году вырастет, столько же считают, что количество нетрудоустроенных останется таким же, как и в 2018 году. 11% - верят, что безработица в России пойдет на спад.

14% россиян верят в сокращение уровня преступности в 2019 году. В 2018 году в спад количества преступлений верили 16% россиян. 26% считают, что в 2019 году преступников станет больше, и 39% думают, что количество преступников не изменится.

Еще 1% опрошенных затрудняются с ответом.

39% жителей России считают, что год будет таким же, как и 2018. 42% граждан уверены, что в 2019 году в их судьбе не произойдет ни улучшений ни ухудшений.