Болеющий раком петербурский онколог написал прощальное послание друзьям
Сегодня, 15:14ОбществоФото: Личная страница Андрея Павленко в Facebook
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Хирург-онколог Андрей Павленко из Санкт-Петербурга, боровшийся с раком желудка, признал, что болезнь победила. На своей странице в Facebook он написал прощальное письмо, сообщает ИА «Новые известия».
Друзья! Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее и её развитие за последние два месяца не оставила мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех кто находится на этапе лечения — не опускайте руки! Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло,написал Андрей.
Рак желудка третьей степени обнаружили у хирурга весной 2018 года. Пытаясь справится с болезнью, он продолжал оперировать и консультировать пациентов. Андрей Павленко вышел на работу даже после полного удаления желудка. Он вел личный блог и много общался с журналистами.
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