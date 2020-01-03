Болеющий раком петербурский онколог написал прощальное послание друзьям

Друзья! Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее и её развитие за последние два месяца не оставила мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех кто находится на этапе лечения — не опускайте руки! Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло,написал Андрей.