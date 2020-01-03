«Нет предела возмущению». В Нижнем Тагиле неизвестные украли снаряд для сноубординга
Любители сноубординга в Нижнем Тагиле самостоятельно изготовили для катания снаряд в виде трубы и установили его в лесу на Пихтовых горах. Однако опробовать трубу не удалось — ее украли неизвестные.
Снаряд сварили два года назад, чтобы кататься на сноубордах. Создатели старались учесть все технологии — отшлифовали трубу, чтобы не торчали швы. Установить ее удалось только в этом году, рассказала TagilCity.ru одна из любительниц сноубординга.
В планах было отстроить сноупарк на Пихтовке.Там построены трассы для велобайкеров, а мы хотели сделать место для катания на сноубодах, трубу поставили рядом с дорогой велобайкеров. Копали пять часов, бетон не взяли, к сожалению, заливать надо было. Но мы думали зиму покататься и убрать. В общем поставили, стали ждать снега, чтобы подъезд сделать и так немного фигур настроить. Но недавно друзья пошли на Пихтовку, а трубы нет,сообщила девушка.
По ее словам, варить новую дорого.
Очень обидно, у меня дети и семья и я не могу позволить себе ездить в Екатеринбург в связи с занятостью. И кто-то все испортил, ждали снега как манну небесную. После Нового года собирались строить. Нет предела моему возмущению.