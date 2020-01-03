Риск заправится некачественным топливом в Свердловской области составляет более 20%
Сегодня, 17:48ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловская область, по данным Росстандарта, вошла в число регионов, где риск заправится некачественным топливом превышает 20%.
В этот же список попали Крым Севастополь, Владимирская, Курганская, Рязанская области, Алтай и Хабаровский край. Меньше всего фальсификата в Центральном федеральном округе Санкт-Петербурге, Башкортостане и Красноярском крае.
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Карта качества топлива России
Фото: Росстандарт
Исследования не проводились на Чукотке, в Магаданской, Кировской, Астраханской областях и Мордовии.
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