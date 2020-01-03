В Свердловскую область прибыл Вифлеемский огонь

За огнем ездили воспитанники Екатеринбургской дружины святого праведного воина Феодора Ушакова по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. После этого в преддверии Рождества огонь раздадут нуждающимся семьям по всей Свердловской области.

При перевозе огня соблюдались все правила пожарной безопасности — лампу поместили в металлическое ведро с песком и наблюдали за ним.