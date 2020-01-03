В Свердловскую область прибыл Вифлеемский огонь

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В Екатеринбург доставили огонь, зажженный от свечи в храме Рождества Христова в Вифлееме, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.
Сюжеты: Екатеринбург
За огнем ездили воспитанники Екатеринбургской дружины святого праведного воина Феодора Ушакова по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. После этого в преддверии Рождества огонь раздадут нуждающимся семьям по всей Свердловской области.
При перевозе огня соблюдались все правила пожарной безопасности — лампу поместили в металлическое ведро с песком и наблюдали за ним.
Впервые акция «Вифлеемский огонь мира и дружбы» в поддержку детей-сирот и инвалидов прошла в 1986 году. Ее организатором стал австрийский телеканал ORF. Россия присоединилась к акции в 90-е года.
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