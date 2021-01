Crazy 2020: вспоминаем интересные и курьезные моменты за год

В ушедшем 2020 году - несмотря на пандемию и кризис - все-таки возникали и моменты, о которых можно вспомнить с улыбкой.

2020 год запомнился жителям всего мира в первую очередь неожиданной пандемией коронавирусной инфекции. В связи с этим во многих странах, в том числе и в России, объявили режим самоизоляции. Это нововведение оказалось в диковинку отечественным и зарубежным гражданам, поэтому все мы развлекались как могли. Журналист, редактор и издатель в одном лице Илья Красильщик запустил эстафету на Пасху. Он назвал её «бесконтактное биение яйцами». К ней присоединились многие звезды, праздновавшие из-за изоляции на дому. Так в своем Instagram видео выложила Ксения Собчак. Video: YouTube-канал Анна Кельми Драматический театр Нижнего Тагила рассмотрел экспериментальные сценарии от иногородних режиссеров, прибывших в город в августе, и поставил ряд представлений. Пьесу «Молоко» поставили прямо в фойе культурного заведения. Примечательной частью новинки явилось появление абсолютно голых актеров. Даешь Тагилу «Молока»! Нужно ли идти на новую постановку в Тагильскую драму 2 Photos Лестница вместо сцены, обнаженные актеры и струящееся молоко. В апреле актер Константин Хабенский запустил благотворительный челлендж «Изоизоляция». В социальных сетях знаменитости и не только начали выкладывать собственные фотографии, выполненные как репродукции картин различных художников. Photo: Благотворительный Фонд Константина Хабенского на FaceBook Кинорежиссеры быстро смекнули, что благодаря самоизоляции можно снимать бюджетные фильмы и сериалы. Были начаты проекты с минимальными бюджетами, где для съемок использовались подручные гаджеты — смартфоны, планшеты и ноутбуки актеров. Трейлер к сериалу Константина Богомолова «Безопасные связи» (18+) Video: YouTube-канал START Константин Богомолов, Ольга Френкель, Виктория Кравченко, Сарик Андреасян — вот лишь начало списка творцов, начавших реализацию необычной затеи. Например, короткий ситком «#СидяДома» Френкель собрал в актеры известных комедийных актеров, таких как Гоша Куценко и Анна Михалкова. На экранах зритель видит имитацию бытовых будничных ситуаций людей «старой закалки», не имеющих опыта обращения с электроникой. В центре сюжета владелец хозяйственных магазинов в Московской области, пытающийся не допустить разорения и краха своего бизнеса. Не все понимали, чем грозит пандемия и какие у нее будут последствия. Многие граждане подверглись в некотором роде «массовой истерии». Они сметали с полок магазинов продовольствие: крупы, туалетную бумагу и так далее. Особое внимание запасливые россияне отдали самому ценному, по их мнению, продукту — гречневой крупе. Во всех городах страны образовался такой дефицит этого товара, что появившуюся свежую партию товара сметали буквально на глазах. Photo: 1mediainvest.ru Самой сложной оказалась проблема с защитными масками. Им больше всего досталось от запасливых и дальновидных граждан. Ажиотаж привел к тому, что пятирублевый товар подорожал в десяток раз. На пике дефицита можно было увидеть упаковку из 10 масок за одну тысячу и более рублей. Ситуация дошла до того, что настолько «технологически сложный» в производстве товар закупался в Китае, и продавался в отечественных аптеках. Как швейная промышленность Свердловской области «выживает» за счет пошива масок Полки супермаркетов выглядели так, как фильмах про апокалипсис. Спички, соль, подсолнечное масло. В хозяйстве всё пригодится. Не смогли спрятаться от бдительного потребителя и банки с консервами. Обычно ломящиеся от разнообразия полки с тушенкой и различными шпротами в масле могли похвастаться только одиноко грустящими баночками, которые не удостоились внимания лишь по причине поврежденной упаковки. Когда в столице ввели режим полной самоизоляции, предприимчивые горожане начали искать выход. На сайтах объявлений появились в продаже форменные костюмы курьеров доставки еды. Так например, на «Юле» предлагалось приобрести костюм доставщика «Яндекс.Еды», чтобы передвигаться по городу, не привлекая внимания правоохранительных органов. Photo: Объявление на Авито 28 мая в Нижнем Тагиле в одном из магазинов любительницы дешевых кастрюль устроили давку. Одна из горожанок сообщила, что люди ложились друг на друга, чтобы побыстрее продвинуться в очереди за покупкой заветной утвари. Мне показалось, что происходит ограбление, а не покупка. Кассир уже кричала, что вызовет охрану, рассказала очевидица событий. Сотрудники магазина быстро сообразили, что избавиться от товара как можно скорее — это самый верный способ избавиться от хозяек, которые готовы на всё ради своей мечты — кастрюли за 99 рублей. В итоге их оперативно реализовали и торговая точка опустела. Сообщается, что от нашествия клиентов никто не пострадал. Photo: страница Елены Пешковой во ВКонтакте Однако ушедший год запомнился не только коронавирусом. Как и во все предыдущие, происходили забавные и смешные события. Многие граждане находились в состоянии стресса из-за ограничений. В помощь таким людям житель Екатеринбурга предложил своеобразную услугу. Он предлагал для снятия напряжения погладить своих животных — собаку, кота или крысу. Если тебе кажется, что выхода нет или если плохо, то алкоголь — это не выход. Погладь мою собаку, подержи кота или крысу и тебе полегчает. Абсолютно бесплатно, гласил текст объявления на Авито екатеринбуржца. Photo: 1mediainvest.ru В начале 2020 года московский бездомный посчитал, что годовой абонемент в круглосуточный фитнес-зал за 11 тысяч рублей дешевле аренды жилых помещений. Он предупредил администрацию заведения, что будет посещать его по ночам и заниматься медитацией. Однако спустя полгода администрация начала что-то подозревать. От клиентов начали поступать жалобы на «постояльца». В итоге руководство фитнес-зала заблокировало мужчине абонемент. Его ящик вскрыли и обнаружили там просроченные продукты и пустые бутылки из-под алкоголя. Предприимчивый бездомный не упал духом и приобрел аналогичный абонемент в другом филиале клуба этой же сети, но и там ему был закрыт доступ. Не смирившись с таким вопиющим нарушением своих прав, любитель «ночной медитации» отсудил у сети фитнес-клубов чуть больше 141 одной тысячи рублей. Photo: 1mediainvest.ru Еще одна жительница Екатеринбурга, по совместительству представительница ЛГБТ-сообщества, решила поменять свидетельство о рождении. В новом документе гражданка избавилась от отчества в пользу матчества — с этого дня она стала Ириновной. Меня мама рожала, а не отец. Я действую вопреки непонятно откуда взявшимся патриархальным традициям, рассказала девушка. Photo: 1mediainvest.ru В сентябре на улицы столицы Урала вышли казаки. Они патрулировали улицы в поисках представителей ЛГБТ-сообщества. Ими был задержан молодой парень, однако им оказался студент Уральского федерального университета. Задержанный сказал, что ему удалось избавиться от нежелательного общества, упомянув правоохранительные органы. Я не верю в нашу полицию, но как оказалось в неё верят наши казаки. Как только я заикнулся про обращение в органы, то они сразу испугались и отпустили меня, рассказал студент. Казачий патруль был устроен из-за того, что ЛГБТ-сообщество объявило «Неделю гордости» в Екатеринбурге.

