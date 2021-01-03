Crazy 2020: вспоминаем интересные и курьезные моменты за год

Самой сложной оказалась проблема с защитными масками. Им больше всего досталось от запасливых и дальновидных граждан. Ажиотаж привел к тому, что пятирублевый товар подорожал в десяток раз. На пике дефицита можно было увидеть упаковку из 10 масок за одну тысячу и более рублей. Ситуация дошла до того, что настолько «технологически сложный» в производстве товар закупался в Китае, и продавался в отечественных аптеках.