Куйвашев утвердил список болезней для бесплатного лечения в Свердловской области

Куйвашев утвердил список болезней для бесплатного лечения в Свердловской области

Сегодня, 19:53ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о программе государственных гарантий по бесплатному лечению граждан Свердловской области. Документ опубликован на портале правовой информации региона.

Действовать постановление будет на протяжении 2021-2023 годов. Утвержден список, состоящий из 22 пунктов:

  • Инфекционные и паразитарные болезни;
  • Новообразования;
  • Болезни эндокринной системы;
  • Расстройства питания и нарушения обмена веществ;
  • Болезни нервной системы;
  • Болезни крови, кроветворных органов;
  • Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
  • Болезни глаза и его придаточного аппарата;
  • Болезни уха и сосцевидного отростка;
  • Болезни системы кровообращения;
  • Болезни органов дыхания;
  • Болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);
  • Болезни мочеполовой системы;
  • Болезни кожи и подкожной клетчатки;
  • Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
  • Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
  • Врожденные аномалии (пороки развития);
  • Деформации и хромосомные нарушения;
  • Беременность, роды, послеродовой период и аборты;
  • Отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
  • Психические расстройства и расстройства поведения;
  • Симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.

Оплата медицинских услуг лечебным заведениям будет осуществляться как из бюджета Свердловской области, так и по полису Обязательного медицинского страхования.

Определены суммы, рассчитанные на каждого жителя. Норматив на 2021 год составит более 19,3 тысячи рублей на человека, в 2022 году - почти 19,9 тысячи рублей, а в 2023 - 21,1 тысячи рублей.

Всего на программу потратят более 84,7 миллиардов рублей в этом году, и более 87 и 92 миллиардов в 2022 и 2023 годах соответственно.

Напомним, в Свердловской области проводится бесплатная вакцинация от коронавируса по полису ОМС. На первом этапе начнется вакцинация работников образовательных и медицинских учреждений, а также работников социальных служб и других организаций, сотрудники которых регулярно контактируют с большим количеством людей.

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