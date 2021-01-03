Куйвашев утвердил список болезней для бесплатного лечения в Свердловской области

Действовать постановление будет на протяжении 2021-2023 годов. Утвержден список, состоящий из 22 пунктов:
Оплата медицинских услуг лечебным заведениям будет осуществляться как из бюджета Свердловской области, так и по полису Обязательного медицинского страхования.
Определены суммы, рассчитанные на каждого жителя. Норматив на 2021 год составит более 19,3 тысячи рублей на человека, в 2022 году - почти 19,9 тысячи рублей, а в 2023 - 21,1 тысячи рублей.
Всего на программу потратят более 84,7 миллиардов рублей в этом году, и более 87 и 92 миллиардов в 2022 и 2023 годах соответственно.
Напомним, в Свердловской области проводится бесплатная вакцинация от коронавируса по полису ОМС. На первом этапе начнется вакцинация работников образовательных и медицинских учреждений, а также работников социальных служб и других организаций, сотрудники которых регулярно контактируют с большим количеством людей.