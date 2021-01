Куйвашев утвердил список болезней для бесплатного лечения в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о программе государственных гарантий по бесплатному лечению граждан Свердловской области. Документ опубликован на портале правовой информации региона.

Действовать постановление будет на протяжении 2021-2023 годов. Утвержден список, состоящий из 22 пунктов: Инфекционные и паразитар ные болезни;

Новообразования;

Болезни эндокринной системы;

Расстройства питания и нарушения обмена веществ;

Болезни нервной системы;

Болезни крови, кроветворных органов;

Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;

Б олезни глаза и его придаточного аппарата;

Болезни уха и сосцевидного отростка;

Болезни системы кровообращения;

Болезни органов дыхания;

Болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);

Болезни мочеполовой системы;

Болезни кожи и подкожной клетчатки;

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;

Врожденные аномалии (пороки развития);

Деформации и хромосомные нарушения;

Беременность, роды, послеродовой период и аборты;

Отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;

Психические расстройства и расстройства поведения;

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям. Оплата медицинских услуг лечебным заведениям будет осуществляться как из бюджета Свердловской области, так и по полису Обязательного медицинского страхования. Определены суммы, рассчитанные на каждого жителя. Норматив на 2021 год составит более 19,3 тысячи рублей на человека, в 2022 году - почти 19,9 тысячи рублей, а в 2023 - 21,1 тысячи рублей. Всего на программу потратят более 84,7 миллиардов рублей в этом году, и более 87 и 92 миллиардов в 2022 и 2023 годах соответственно. Напомним, в Свердловской области проводится бесплатная вакцинация от коронавируса по полису ОМС. На первом этапе начнется вакцинация работников образовательных и медицинских учреждений, а также работников социальных служб и других организаций, сотрудники которых регулярно контактируют с большим количеством людей. Стали известны подробности бесплатной вакцинации жителей Нижнего Тагила от COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter