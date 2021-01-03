Разные потери и запоминающиеся моменты ушедшего года: итоги недели в Нижнем Тагиле

Разные потери и запоминающиеся моменты ушедшего года: итоги недели в Нижнем Тагиле

Сегодня, 00:58ОбществоАлександра ЛогиноваPhoto: pixabay.com
Конец декабря и начало января — это рубеж, который многое значит для людей. Мы подводим итоги года, вспоминая самое важное, трогательное и даже смешное. Но жизнь не делает поправку на праздники: в это время все также происходят трагедии. Поэтому итоги этой недели будут очень разнополюсными.

Воспоминания о 2020 годе мы будем публиковать в течение всех каникул. Уже сейчас можно прочитать о том, какие уроки преподнес известным тагильчанам минувший год. А также мы сделали подборку crazy-новостей и наиболее резонансных ДТП 2020 года.

Начать 2021 год с позитива и спортивного настроя тагильчане смогли благодаря сразу двум пробежкам: традиционно 1 января прошли «Забег обещаний» на набережной Тагильского пруда и «Трезвая новогодняя» с элементами моржевания.

Ощутить на себе уральские морозы пришлось жителям Серова, но не по собственному желанию, а из-за проблем с отоплением. После публикации жалоб уральцев на TagilCity.ru управляющая компания и власти отреагировали: жителям пообещали провести промывку батарей и сделать перерасчет за отопление.

На прошедшей неделе стало известно сразу о нескольких громких потерях. Курьезной стала история о сотруднице тагильской полиции, которая во время дежурства потеряла оружие. Обман банком Александра Радулова обошелся хоккеисту в 1,5 млрд рублей. Тревожным стало завершение года для одной из тагильских семей, которая с 25 декабря ищет свою пожилую родственницу.

Также сейчас в Нижнем Тагиле разыскивается виновник в ДТП на Вагонке, который врезался в припаркованный автомобиль и покинул место происшествия. Трагедией обернулась авария в Каменске-Уральском, где под колесами автомобиля погиб двухлетний малыш, вырвавшийся из рук сестры и выбежавший на дорогу.

Экологическая повестка на текущей неделе вновь не в пользу чистоты воздуха: три дня из пяти, когда мы проводили замеры, были зафиксированы превышения ПДК вредных веществ.

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