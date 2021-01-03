Разные потери и запоминающиеся моменты ушедшего года: итоги недели в Нижнем Тагиле

Воспоминания о 2020 годе мы будем публиковать в течение всех каникул. Уже сейчас можно прочитать о том, какие уроки преподнес известным тагильчанам минувший год. А также мы сделали подборку crazy-новостей и наиболее резонансных ДТП 2020 года.
Начать 2021 год с позитива и спортивного настроя тагильчане смогли благодаря сразу двум пробежкам: традиционно 1 января прошли «Забег обещаний» на набережной Тагильского пруда и «Трезвая новогодняя» с элементами моржевания.
Ощутить на себе уральские морозы пришлось жителям Серова, но не по собственному желанию, а из-за проблем с отоплением. После публикации жалоб уральцев на TagilCity.ru управляющая компания и власти отреагировали: жителям пообещали провести промывку батарей и сделать перерасчет за отопление.
На прошедшей неделе стало известно сразу о нескольких громких потерях. Курьезной стала история о сотруднице тагильской полиции, которая во время дежурства потеряла оружие. Обман банком Александра Радулова обошелся хоккеисту в 1,5 млрд рублей. Тревожным стало завершение года для одной из тагильских семей, которая с 25 декабря ищет свою пожилую родственницу.
Также сейчас в Нижнем Тагиле разыскивается виновник в ДТП на Вагонке, который врезался в припаркованный автомобиль и покинул место происшествия. Трагедией обернулась авария в Каменске-Уральском, где под колесами автомобиля погиб двухлетний малыш, вырвавшийся из рук сестры и выбежавший на дорогу.
Экологическая повестка на текущей неделе вновь не в пользу чистоты воздуха: три дня из пяти, когда мы проводили замеры, были зафиксированы превышения ПДК вредных веществ.