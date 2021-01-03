Российский космонавт сделал снимок зимних уральских озер с МКС

Знаете ли вы, что Челябинск был одним из городов на Великом шелковом пути? Об этом напоминает навьюченный верблюд на гербе этого города,оставил подпись к фотографии космонавт.
Сергей Кудь-Сверчко запустил проект «Народная Россия» с начала 2021 года. Первые десять дней космонавт пообещал показывать снимки разных городов страны. На первой фотографии можно было увидеть Москву, также фотограф заснял Иркутск, Оренбург, Сочи и Симферополь.
Напомним, в октябре космонавт из России Иван Вагнер сфотографировал Екатеринбург с борта МКС.