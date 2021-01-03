Российский космонавт сделал снимок зимних уральских озер с МКС

Российский космонавт сделал снимок зимних уральских озер с МКС

Сегодня, 10:36ОбществоPhoto: kudsverchkov в Instagram
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал Южный Урал, находясь на борту Международной космической станции. На снимке можно увидеть заледеневшие челябинские озера.

Знаете ли вы, что Челябинск был одним из городов на Великом шелковом пути? Об этом напоминает навьюченный верблюд на гербе этого города,оставил подпись к фотографии космонавт.

Сергей Кудь-Сверчко запустил проект «Народная Россия» с начала 2021 года. Первые десять дней космонавт пообещал показывать снимки разных городов страны. На первой фотографии можно было увидеть Москву, также фотограф заснял Иркутск, Оренбург, Сочи и Симферополь.

Симферополь
Photo:kudsverchkov в Instagram
Иркутск
Photo:kudsverchkov в Instagram
Сочи
Photo:kudsverchkov в Instagram
Оренбург
Photo:kudsverchkov в Instagram
Москва
Photo:kudsverchkov в Instagram

Напомним, в октябре космонавт из России Иван Вагнер сфотографировал Екатеринбург с борта МКС.

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