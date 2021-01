Российский космонавт сделал снимок зимних уральских озер с МКС

Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал Южный Урал, находясь на борту Международной космической станции. На снимке можно увидеть заледеневшие челябинские озера.

Знаете ли вы, что Челябинск был одним из городов на Великом шелковом пути? Об этом напоминает навьюченный верблюд на гербе этого города,оставил подпись к фотографии космонавт. Сергей Кудь-Сверчко запустил проект «Народная Россия» с начала 2021 года. Первые десять дней космонавт пообещал показывать снимки разных городов страны. На первой фотографии можно было увидеть Москву, также фотограф заснял Иркутск, Оренбург, Сочи и Симферополь. Симферополь Photo: kudsverchkov в Instagram Иркутск Photo: kudsverchkov в Instagram Сочи Photo: kudsverchkov в Instagram Оренбург Photo: kudsverchkov в Instagram Москва Photo: kudsverchkov в Instagram Напомним, в октябре космонавт из России Иван Вагнер сфотографировал Екатеринбург с борта МКС. Екатеринбург сфотографировали из космоса

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter