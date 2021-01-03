Ветер и снег: погода в Нижнем Тагиле на начало недели

Ветер и снег: погода в Нижнем Тагиле на начало недели

Сегодня, 17:27ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В первые понедельник, вторник и среду в 2021 году жителей Нижнего Тагила ожидает ветер и снег.

4 января

В понедельник немного потеплеет, относительно предыдущих дней. Днём температура воздуха прогреется до -12 градусов, ночью до -14 градусов. Ветер до восьми метров в секунду. Ожидаются небольшие осадки в виде снега.

5 января

Во вторник немного похолодает. Днем столбики термометров покажут до -15, а ночью до -17 градусов. Ветер до шести метров в секунду. Как и в понедельник пройдет небольшой снег.

6 января

В среду будет еще холоднее - до -16 градусов днем и -17 градусов ночью. Ветер до восьми метров в секунду. В этот день тагильчан ожидает обильный снегопад.

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