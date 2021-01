Ветер и снег: погода в Нижнем Тагиле на начало недели

В первые понедельник, вторник и среду в 2021 году жителей Нижнего Тагила ожидает ветер и снег.

4 января В понедельник немного потеплеет, относительно предыдущих дней. Днём температура воздуха прогреется до -12 градусов, ночью до -14 градусов. Ветер до восьми метров в секунду. Ожидаются небольшие осадки в виде снега. 5 января Во вторник немного похолодает. Днем столбики термометров покажут до -15, а ночью до -17 градусов. Ветер до шести метров в секунду. Как и в понедельник пройдет небольшой снег. 6 января В среду будет еще холоднее - до -16 градусов днем и -17 градусов ночью. Ветер до восьми метров в секунду. В этот день тагильчан ожидает обильный снегопад.

