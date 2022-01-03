Дед Мороз в Екатеринбурге поздравил кондукторов на трамвайном маршруте

Дед Мороз в Екатеринбурге поздравил кондукторов на трамвайном маршруте
Дед Мороз в Екатеринбурге поздравил кондукторов на трамвайном маршруте
Сегодня, 18:04ОбществоФото: 1Медиахолдинг 1Mi
Кондукторов на трамвайном маршруте в Екатеринбурге поздравил герой русских народных сказок Дед Мороз. Волшебника сыграл один из местных жителей.

Шестеро молодых мужчин в Екатеринбурге поздравили кондукторов трамваев. Сделать они это решили потому, что в новогоднюю ночь вагоновожатые и кондукторы не спали, а работали. Они развозили пассажиров в центр города и на его окраины.

Первым делом компания затарилась в магазине. Купили сладкое — конфеты в картонных коробках. Один из участников акции, Евгений, нарядился в Деда Мороза. И мужчины гурьбой отправились «волшебничать». То есть, создавать настроение людям. Они заходили в трамваи, которые двигались по Верх-Исетскому району Екатеринбурга и поздравляли всех кого видели — вагоновожатых, кондукторов, пассажиров.

Дед Мороз хвалил работников общественного транспорта. Сказочный герой раздавал им подарки, желал крепкого здоровья и счастья в новом году. Ведь только сильные духом, с его слов, могли работать в самую волшебную ночь.

Еще одна подобная акция прошла в доме-интернате Екатеринбурга. Своих подшефных поздравили артисты гарнизонного Дома офицеров. Сироты посмотрели сказку с элементами клоунады, танцевальными и вокальными номерами. Каждый ребенок получил сладкий подарок, а военнослужащим дети подарили елочные украшения, сделанные своими руками.

Ранее летчики ЦВО провели для воспитанников этого интерната экскурсию на военный аэродром. Дед Мороз к ним прилетел на вертолете.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьтрамвайДед МорозЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы