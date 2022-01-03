Дед Мороз в Екатеринбурге поздравил кондукторов на трамвайном маршруте

Шестеро молодых мужчин в Екатеринбурге поздравили кондукторов трамваев. Сделать они это решили потому, что в новогоднюю ночь вагоновожатые и кондукторы не спали, а работали. Они развозили пассажиров в центр города и на его окраины.
Первым делом компания затарилась в магазине. Купили сладкое — конфеты в картонных коробках. Один из участников акции, Евгений, нарядился в Деда Мороза. И мужчины гурьбой отправились «волшебничать». То есть, создавать настроение людям. Они заходили в трамваи, которые двигались по Верх-Исетскому району Екатеринбурга и поздравляли всех кого видели — вагоновожатых, кондукторов, пассажиров.
Дед Мороз хвалил работников общественного транспорта. Сказочный герой раздавал им подарки, желал крепкого здоровья и счастья в новом году. Ведь только сильные духом, с его слов, могли работать в самую волшебную ночь.
Еще одна подобная акция прошла в доме-интернате Екатеринбурга. Своих подшефных поздравили артисты гарнизонного Дома офицеров. Сироты посмотрели сказку с элементами клоунады, танцевальными и вокальными номерами. Каждый ребенок получил сладкий подарок, а военнослужащим дети подарили елочные украшения, сделанные своими руками.
Ранее летчики ЦВО провели для воспитанников этого интерната экскурсию на военный аэродром. Дед Мороз к ним прилетел на вертолете.