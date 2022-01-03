ФАС начала проверку рекламы МММ с «ожившим» Мавроди на Урале

Антимонопольная служба (УФАС) организовала проверку из-за плакатов с рекламой МММ, которые были размещены в Екатеринбурге и Верхней Салде. На билбордах можно было увидеть, якобы Мавроди «воскрес», а МММ жив.

В результате начата проверка. Теперь антимонопольная служба будет выяснять законность рекламы. Для этого был направлен запрос в Уральское главное управление Банка России, а также информация поступила в областную прокуратуру, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там отметили, что, вероятно, плакаты нарушают требования закона. Напомним, по словам начальника представителя Уральского управления Банка России Елены Дружининой, за рекламой стоит компания под названием «Возрожденная МММ. Финансовая распределенная сеть имени Сергея Мавроди». Продвижением занимается один из российских блогеров. Блогер размещал рекламные плакаты МММ в Екатеринбурге и Верхней Салде

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter