Знак отличия «Спортивная доблесть» получил спортсмен-ветеран из Карпинска

Знак отличия «Спортивная доблесть» получил спортсмен-ветеран из Карпинска
Знак отличия «Спортивная доблесть» получил спортсмен-ветеран из Карпинска
Сегодня, 14:42ОбществоФото: 1MI
Ветеран спорта Анатолий Моисеев, который живет в Карпинске, получил знак отличия Свердловской области «Спортивная доблесть». Это произошло 24 декабря на приеме губернатора Евгения Куйвашева.

Моисеев считается наиболее возрастным местным спортсменом. Он старается присутствовать на всех соревнованиях, которые проходят в городе. Летом он принимает участие в легкоатлетических забегах и велогонках, а в зимний период ездит на лыжах. Ранее уралец не единожды числился в составе ветеранской сборной на соревнования по полиатлону областного и федерального уровней, сообщает «Вечерний Карпинск».

Напомним, Евгений Куйвашев принял участие в «Елки желаний». Теперь он должен исполнить мечту девушки из Асбеста, которая мечтает побывать в Госдуме в Москве.

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