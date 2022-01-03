Знак отличия «Спортивная доблесть» получил спортсмен-ветеран из Карпинска

Моисеев считается наиболее возрастным местным спортсменом. Он старается присутствовать на всех соревнованиях, которые проходят в городе. Летом он принимает участие в легкоатлетических забегах и велогонках, а в зимний период ездит на лыжах. Ранее уралец не единожды числился в составе ветеранской сборной на соревнования по полиатлону областного и федерального уровней, сообщает «Вечерний Карпинск».