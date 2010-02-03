Инсор» предложил обратиться к 90-м, чтобы модернизировать страну

В своем докладе ИНСОР считает необходимым восстановить элементы политической системы 90-х годов. Для модернизация страны нужна дебюрократизация экономики, а это можно сделать лишь через «деэкономизацию бюрократии», то есть пресечение получения дохода от выполнения госфункций. МВД в новой модели будущего ликвидировано, его правопреемником становится Федеральная служба криминальной полиции, в регионах существуют подчиненные губернаторам полицейские службы, занимающиеся общественной безопасностью. «Инсор» предлагает вместо внутренних войск создать национальную гвардию, функции ликвидированной ГАИ разделить между милицией разного уровня и гражданской службой дорожного движения, вместо ФСБ создать службу контрразведки и Федеральную службу по охране Конституции, отмечает ДжастМедиа.