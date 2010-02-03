Инспекторы ГИБДД ищут должников по штрафам
3 февраля 2010, 19:03ОбществоArtem
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С сегодняшнего дня инспекторы ГИБДД ищут должников по штрафам. До 12-го февраля в Нижнем Тагиле продлится профилактическая операция «Должник».
Пресс-служба нижнетагильской ГИБДД напоминает, что штраф должен быть оплачен в течение 30 дней. В противном случае водителю-неплательщику грозит увеличение штрафной суммы вдвое или арест на срок до 15-ти суток.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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