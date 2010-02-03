Протодиакон Андрей Кураев встретится с педагогами г. Нижний Тагил

Он выступит перед педагогами, которые будут преподавать в начальных классах курс «Основы религиозных культур и светской этики». Напомню, что этот учебный курс в качестве эксперимента будет преподаваться в следующем учебном году в девятнадцати субъектах России. Андрея Кураева называют православным дипломатом. Его лекции убедительно звучат даже для стойких приверженцев атеизма. Как отмечает УраРу, Кураев громит эзотериков, защищает Гарри Поттера, «Властелина колец», «Матрицу», Интернет, не скрывает любви к творчеству Гребенщикова, Шевчука и Кинчева. Он - сторонник идеи взращивания православной молодежной элиты, успешной в светской карьере, автор выражения «голос бабушек в церкви не должен быть решающим».