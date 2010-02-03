Тагильчан зовут поучаствовать в фестивале «Афганский ветер»

Он пройдет накануне Дня защитника отечества - 22 февраля в городском Дворце детского и юношеского творчества. К участию в фестивале приглашаются школьники и студенты, солдаты и офицеры, ветераны и участники боевых действий, авторы и исполнители из Нижнего Тагила и других городов Свердловской области. Как обычно, конкурс проводится по нескольким номинациям: «Победа –