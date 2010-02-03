Тагильчан зовут поучаствовать в фестивале «Афганский ветер»
3 февраля 2010, 18:20ОбществоArtem
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Тагильчан зовут поучаствовать в фестивале солдатской, патриотической песни «Афганский ветер».
Он пройдет накануне Дня защитника отечества - 22 февраля в городском Дворце детского и юношеского творчества. К участию в фестивале приглашаются школьники и студенты, солдаты и офицеры, ветераны и участники боевых действий, авторы и исполнители из Нижнего Тагила и других городов Свердловской области. Как обычно, конкурс проводится по нескольким номинациям: «Победа –
одна на всех!», «Батяня», «Боевой резерв», «Однополчане», «Золото погон». Заявки на отборочный тур принимаются до 10 февраля в управлении по делам молодежи, отмечает городской портал ntagil.org.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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