Трое спортсменов из г. Нижний Тагил примут участие в «Русской зиме»

В них примут участие трое спортсменов клуба «Спутник». На дистанцию 400 метров заявлены Илья Охремов и Дарья Сафонова. Они неоднократно побеждали в различных соревнованиях УрФО. А самый звездный состав заявлен на дистанции 800 метров у женщин, отмечает пресс-служба клуба. Чемпионке Европы-2009 , представительнице нижнетагильского «Спутника», Марии Савиновой предстоит борьба с чемпионкой мира, серебряным призером Пекинской Олимпиады кенийкой Джанет Джепкосгей, бронзовым призером чемпионата мира-2009 британкой Дженифер Медоуз и сильнейшей украинской бегуньей Татьяной Петлюк.