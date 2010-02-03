Трое спортсменов из г. Нижний Тагил примут участие в «Русской зиме»
3 февраля 2010, 18:18ОбществоArtem
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Эти традиционные международные соревнования пройдут 7-го февраля в московском легкоатлетическом манеже ЦСКА.
В них примут участие трое спортсменов клуба «Спутник». На дистанцию 400 метров заявлены Илья Охремов и Дарья Сафонова. Они неоднократно побеждали в различных соревнованиях УрФО. А самый звездный состав заявлен на дистанции 800 метров у женщин, отмечает пресс-служба клуба. Чемпионке Европы-2009 , представительнице нижнетагильского «Спутника», Марии Савиновой предстоит борьба с чемпионкой мира, серебряным призером Пекинской Олимпиады кенийкой Джанет Джепкосгей, бронзовым призером чемпионата мира-2009 британкой Дженифер Медоуз и сильнейшей украинской бегуньей Татьяной Петлюк.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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