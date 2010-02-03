УХП планирует в полтора раза увеличить объем продаж

Наибольшая динамика роста ожидается летом, в разгар строительного сезона, отмечается на официальном сайте предприятия. При этом, несмотря на заметное повышение уровня цен на сырье, энергоресурсы, а так же рост тарифов на перевозки, Уралхимпласт не намерен снижать показатели рентабельности. Также разработана инвестиционная программа «Уралхимпласта» на 2010 год. Значительные средства будут направлены на модернизацию производств.