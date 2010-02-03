УХП планирует в полтора раза увеличить объем продаж
3 февраля 2010, 19:08ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Объем продаж продукции «Уралхимпласта» вырастут в этом году в полтора раза по сравнению с 2009-м.
Наибольшая динамика роста ожидается летом, в разгар строительного сезона, отмечается на официальном сайте предприятия. При этом, несмотря на заметное повышение уровня цен на сырье, энергоресурсы, а так же рост тарифов на перевозки, Уралхимпласт не намерен снижать показатели рентабельности. Также разработана инвестиционная программа «Уралхимпласта» на 2010 год. Значительные средства будут направлены на модернизацию производств.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей