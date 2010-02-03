В г. Нижний Тагил появился вор, промышляющий в детских садиках
3 февраля 2010, 18:26ОбществоArtem
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На Вагонке появился вор, промышляющий в детских садиках. 2 таких кражи произошли вчера, еще две сегодня.
Об этом сообщает пресс-служба УВД Нижнего Тагила. Так, вчера около 8-ми утра из группы садика на Ленинградском проспекте похищена косметика секретаря. Ущерб хозяйка оценила в 7 тысяч рублей. А в 16 часов на проспекте Дзержинского из помещения кухни детсада пропала норковая шуба стоимостью 36 тысяч рублей. А уже сегодня злоумышленник проник в кабинеты заведующих детсадов на Бобкова и Басова.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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