В г. Нижний Тагил появился вор, промышляющий в детских садиках

Об этом сообщает пресс-служба УВД Нижнего Тагила. Так, вчера около 8-ми утра из группы садика на Ленинградском проспекте похищена косметика секретаря. Ущерб хозяйка оценила в 7 тысяч рублей. А в 16 часов на проспекте Дзержинского из помещения кухни детсада пропала норковая шуба стоимостью 36 тысяч рублей. А уже сегодня злоумышленник проник в кабинеты заведующих детсадов на Бобкова и Басова.