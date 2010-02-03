Волонтеры «Евраза» помогли дому ребенка

Там живут 40 малышей с поражениями центральной нервной системы и нарушением психики. Сотрудники ремонтно-механического комплекса НТМК Алексей Ярославцев, Наталья Мелехина, Татьяна Зубарева, Александр Слотин, Ирина Казакова и Елена Корчагина каждый вечер после смены спешат не по своим делам, а в дом ребенка. Металлурги уже завершают ремонт спальни для малышей. Официально детский дом никогда не был для НТМК подшефным, однако, волонтеры «Евраза» – частые гости у его маленьких воспитанников. Как отмечает департамент по связям со СМИ «Евраза», добровольческие инициативы работников РМК-НТМК находят поддержку со стороны руководства компании.