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Выпускников, получивших «двойку» по ЕГЭ, приглашают его пересдать
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выпускников, получивших «двойку» по ЕГЭ, приглашают его пересдать

3 февраля 2010, 18:07ОбществоArtem
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