Выпускников, получивших «двойку» по ЕГЭ, приглашают его пересдать

Для этого необходимо до 1 марта записаться на обучение в школе в форме экстерната – рассказали нам в нижнетагильском управлении образования. Добавлю, что по итогам прошлого года аттестаты об окончании школы не получили чуть более 2% свердловских выпускников 11 классов, отмечает агентство АПИ.