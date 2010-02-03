Выпускников, получивших «двойку» по ЕГЭ, приглашают его пересдать
3 февраля 2010, 18:07ОбществоArtem
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Выпускники школ, которые провалили ЕГЭ в прошлом году, смогут пересдать его одновременно в нынешними одиннадцатиклассниками.
Для этого необходимо до 1 марта записаться на обучение в школе в форме экстерната – рассказали нам в нижнетагильском управлении образования. Добавлю, что по итогам прошлого года аттестаты об окончании школы не получили чуть более 2% свердловских выпускников 11 классов, отмечает агентство АПИ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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