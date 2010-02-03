Замечательная новость для любителей Skoda!
3 февраля 2010, 09:46ОбществоАлександра Логинова
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С большим удовольствием сообщаем Вам, что на вчерашней церемонии "Золотой Клаксон" Skoda Yeti получил награду как лучший компактный SUV года!
Удалось обойти других претендентов на этот титул - BMW X1, Peugeot 3008 и Kia Sorento.
Кроме того, на днях британский журнал Top Gear назвал лучшие автомобили года, в их числе Skoda Yeti - лучший семейный автомобиль года и Skoda Superb - лучший автомобиль представительского класса!
Добро пожаловать в автоцентр Европа Авто Тагил!
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