Замечательная новость для любителей Skoda!

Удалось обойти других претендентов на этот титул - BMW X1, Peugeot 3008 и Kia Sorento.

Кроме того, на днях британский журнал Top Gear назвал лучшие автомобили года, в их числе Skoda Yeti - лучший семейный автомобиль года и Skoda Superb - лучший автомобиль представительского класса!