Жительница Асбеста «сорвала банк» в лотерею

Как сообщили Накануне.RU в группе по связям с общественностью УФПС Свердловской области, в отделении почтовой связи Асбеста женщина приобрела последний билет лотереи "Русское лото" 794 тиража и обратилась на почту 31 декабря, чтобы проверить его и работники почты сообщили женщине, что она выиграла миллион. Случаи с такими крупными выигрышами происходят на почте не так часто. Последний случился в сельском отделении связи Ирбитского почтамта, три года назад женщина выиграла автомобиль ВАЗ 2113. Ежегодно отделения почтовой связи продают 800 тысяч лотерейных билетов. Самые азартные - жители Алапаевского, Камышловского, Красноуфимского и Первоуральского районов