Жителям г. Нижний Тагил, у которых есть лодки, пора задуматься об их регистрации

По его данным ежегодно на нижнетагильском участке регистрируется порядка 1,5 тысяч лодок, моторок и катамаранов. Ведь плавать на маломерных судах без специальных документов также незаконно, как ездить на незарегистрированном автомобиле без водительского удостоверения. В этом году регистрация начнётся в марте. Позаботиться о получении судового билета и регистрационного номера нужно владельцам моторных лодок и байдарок, катамаранов и других гребных судов грузоподъемностью более 225 килограммов. Для регистрации вашего плавсредства обращайтесь в ГИМС с паспортом и документом, подтверждающим законность приобретения судна. А владельцам моторок нужно предоставить паспорт и серийный номер мотора.