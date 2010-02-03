Жителям г. Нижний Тагил, у которых есть лодки, пора задуматься об их регистрации
Об этом напомнил старший государственный инспектор нижнетагильского участка Госинспекции маломерных судов Борис Гладков.
По его данным ежегодно на нижнетагильском участке регистрируется порядка 1,5 тысяч лодок, моторок и катамаранов. Ведь плавать на маломерных судах без специальных документов также незаконно, как ездить на незарегистрированном автомобиле без водительского удостоверения. В этом году регистрация начнётся в марте. Позаботиться о получении судового билета и регистрационного номера нужно владельцам моторных лодок и байдарок, катамаранов и других гребных судов грузоподъемностью более 225 килограммов. Для регистрации вашего плавсредства обращайтесь в ГИМС с паспортом и документом, подтверждающим законность приобретения судна. А владельцам моторок нужно предоставить паспорт и серийный номер мотора.
Регистрация простой вёсельной лодки обойдётся в этом году в 200 рублей, а моторки – от 300 до 600 рублей, в зависимости от мощности мотора. После оплаты регистрации вам выдадут судовой билет и регистрационный номер. И проведут инструктаж о технике безопасности. Инспекция находится на Старой Гальянке по адресу: Водная, 12.
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