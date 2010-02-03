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Жителям г. Нижний Тагил, у которых есть лодки, пора задуматься об их регистрации
Сюжеты:
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Жителям г. Нижний Тагил, у которых есть лодки, пора задуматься об их регистрации

3 февраля 2010, 19:17ОбществоArtem
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