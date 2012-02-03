А на чем вы ездите зимой?

Пользуетесь ли вы своим автомобилем зимой? Как часто вы выезжаете в мороз и гололед? На зимних дорогах всегда небезопасно и позволить себе передвижение без ограничений может только опытный водитель на полностью укомплектованном автомобиле. В данном случае речь идет о зимней резине. В среде автомобилистов не стихают споры о том, какие же зимние шины наиболее подходят к нашему климату? Во что же стоит обувать свою машину лада гранта?

-Цепи. Этот незамысловатый способ бороться с заснеженной дорогой известен давно. Специальные цепи противоскольжения одеваются на каждое колесо для преодоления заснеженного участка дороги и снимаются при выезде на асфальт. К их преимуществам относится невысокая цена и эффективность, ведь самые опасные дороги: горный серпантин преодолеваются именно на цепях. Но и недостатки у этого устройства есть. Цепи обеспечивают кратковременный эффект, на асфальте в них ездить нельзя, так как существует большой риск порчи подвески машины. Да и развивать большую скорость на цепях у вас не получится.

-Шипы. Во множестве стран Европы запрещены к применению, но в тех регионах, где суровая зима держится до полугода, это единственное решение проблемы передвижения. Если ваша лада приора будет «обута» в шипы, то даже голого льда можно не бояться. Гололед, утрамбованные снег –все эти явление вполне преодолеваются на автомобиле с шипованной резиной. Единственный нюанс - это то, что вам не следует забывать снять шипы после того, как сойдет снег. На асфальте такой автомобиль будет иметь большой тормозной путь, что увеличивает аварийные ситуации на дорогах.

-Липучка. Так называют ламелированные шины, которые некоторые автолюбители считают достойными заменой шипам. Однако и те , и другие имеют своих поклонников, и что главное, предназначены к определенных погодным условиям. Ламели придут на подмогу при слякоти, снежной крошке, просто мокрой дороге. Они обеспечивают большее сцепление с дорогой, тем самым снижая скорость авто. Но в условиях скользкой дороги это скорей плюс, нежели минус. В общем и целом, ламели уместны в южном климате, где мокрое покрытие встречается чаще, чем гололед.