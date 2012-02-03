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Анатолий Толстов: «После нас останутся не только наши дела, но и наши дети. И именно по ним будут судить о нас»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Анатолий Толстов: «После нас останутся не только наши дела, но и наши дети. И именно по ним будут судить о нас»

3 февраля 2012, 12:00ОбществоАлександра Логинова
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