Анатолий Толстов: «После нас останутся не только наши дела, но и наши дети. И именно по ним будут судить о нас»

TagilCity.ru: Какой благотворительностью Вы занимаетесь?

Анатолий Толстов: Благотворительностью мы начали заниматься с отцом еще в 1990 году, когда помогли Храму Александра Невского. В тот год, после пожара, мы восстанавливали колокольню. Тогда у нас еще была компания «Упрочнение», с тех пор мы и подружились с отцом Геннадием, настоятелем храма «Александра Невского». Так, можно сказать, со дня основания компании, мы тратили определенный бюджет на благотворительность.

Сейчас наша благотворительная деятельность несколько сбавила обороты, и на это есть свои причины. Хотелось бы, чтобы со стороны государства как-либо зачитывалось, что часть нашей прибыли уходит на благотворительность и за счет этого сокращались бы налоговая нагрузка на предприятие. А получается так, что, отдав 1 миллион рублей на благие дела, ты платишь еще 300 тысяч налогов, так как вся благотворительность идет с прибыли, налог на которую пока ещё не отменяли -- рассказывает Анатолий Толстов.

Есть и другая проблема – отношение к нам тех людей, которые обращаются за помощью. Когда однажды ты поможешь кому-то, к тебе будут приходить и просить помощь постоянно. Это не хорошо и не плохо, но не всегда и не всем ты можешь помочь. Поэтому есть уже в нашей практике случаи, когда мыотказывали кому-то, а на нас обижались. Очень жаль, что люди не понимают, что всем мы никогда не сможем помочь, а ведь обращений к нам приходит по несколько десятков в день.

TagilCity.ru: А кому конкретно вы помогаете?

Анатолий Толстов: Кому? Мы всегда помогали самым разным организациям – школам и спортивным клубам, станции юных туристов «Полюс» и социальным центрам, ветеранам и спецназу, больницам и общественным организациям. Да всех и не вспомнить, и ремонты в помещениях делали, и оргтехнику покупали, и оплачивали дорогостоящие лечения…

Например, в «Полюсе» я сам занимался в детстве, там и сейчас работает мой тренер - Маркин Валерий Петрович, которому я многим обязан, поэтому им отказать я не могу. В прошлом сезоне, например, покупали для сборной областиразличную экипировку, оборудование, отремонтировали его комнату, где сейчас юные ориентировщики занимаются.

Раньше показывать объемы благотворительности, оказываемой той или иной компанией, было модно, а сейчас наоборот, предприниматели стараются делать это незаметно. Чтобы никто не сказал «Одним помогли, а нам нет - какие же вы меценаты?», или наоборот «Во сколько денег наворовали, уже и девать не куда!».

Я делаю это не из каких-то корыстных побуждений. Как говорится «делай добро и бросай его в воду». Кто-то думает «Я помогу, а потом мне это где-то там зачтется». Я так не считаю! Я просто помогаю людям, потому что хочу, потому что чувствую в этом потребность, потому что так меня воспитал мой отец! Я не могу «одним костром обогреть все небо», не могу помочь всем, иначе просто разорюсь, лучше буду помогать точечно каким-либо организациям. Сейчас мы выбрали 3 основных направления – это помощь одной из церквей города, школе и секции ориентирования рассказывает Анатолий Толстов.

TagilCity.ru: Нам задавали много вопросов относительно Вашей принадлежности к партии «Единая Россия». В том числе интересует людей и спортивные достижения и мероприятия, в которых участвовала «Единая Россия» в Нижнем Тагиле. Что можете сказать по этому поводу?

Анатолий Толстов: Я вступил в партию сознательно еще в 2001 году. В те годы это было межрегиональное движение Единство - «Медведь», и во главе тогда была сильная тройка – Герой России Шойгу, олимпийский чемпион Карелин и генерал МВД, борец с коррупцией Гуров. Я вступал в партию по идейным соображениям. Беда в том, что к партии начали примазываться люди, которые хотят от нее что-то получить. Я же наоборот всегда ей помогал, отвечал за спорт в местном отделении, и мы постоянно ездили на разные соревнования, спартакиады. И всегда Нижний Тагил был в «призах»!

Конечно, в связи с предвыборными кампаниями в декабре, спорт отошел несколько на второй план, но, думаю, после выборов, мы вновь начнем им активно заниматься говорит Анатолий Толстов.

Вопрос от Дмитрия: Добрый день, Анатолий Игоревич! Есть ряд разработанных бизнес-проектов, можно ли рассчитывать на Вашу консультацию и поддержку как успешного бизнесмена и профессионала в своем деле?

Анатолий Толстов: С удовольствием помогу. Если у вас есть не только идея, но и продуманный уже проект – обращайтесь! Я готов рассмотреть и, возможно, материально помочь, вложиться совместно в бизнес, в рекламу, продвижение - приходите, посмотрим.

TagilCity.ru: Какие советы Вы можете дать начинающим бизнесменами или тем, кто еще не решился открыть свое дело, сомневается?

Анатолий Толстов: Могу сказать только на своем примере. Меня всегда учил отец: «Ты – Толстов, гордись своей фамилией и честно работай на рынке».

Если даешь слово, держи его до конца. Имя, которое вы себе создаете, будет с вами всю жизнь. Мы годами работаем на свою репутацию, имидж, а рушатся они очень легко убежден Анатолий Толстов.

Те компании, которые кого-то «кидали», подставляли, их уже нет на рынке. Я знаю таких людей, не работаю с ними и всем коллегам о них рассказываю.

Когда я начинал только свой бизнес, многому приходилось учиться на практике, без теории. Окончил наш филиал УПИ, по специальности «сварка». Открыл сначала торговые киоски, затем стал изготавливать и продавать сварочные электроды. Потом, чувствуя, что не хватает знаний в бизнесе,пошел учиться в MBA, и смог сочетать практические навыки уже с теорией. И бизнес сразу пошел в гору! Сейчас я получаю еще одно высшее образование в сфере управления коллективом, работы с людьми. И пришел к выводу: практика – это очень хорошая вещь, но без теории в бизнесе тяжело делится Анатолий Толстов.

В наше время столько различных курсов, школ, институтов - на любую тематику! Если чувствую, что где-то что-то не понимаю или не хватает знаний - захожу в Интернет, набираю тему и там масса разных ссылок на всевозможные курсы, учись - не хочу!

Сейчас, если я начинаю новый бизнес, я начинаю его самостоятельно. Нельзя начинать что-то с друзьями или знакомыми: лучше делаешь все самому. Более того, даже сейчасминимум полгода, максимум год сам работаю в новом бизнесе, узнаю все тонкости и нюансы, понимаю полностью работу этого нового направления и только потом нанимаю вместо себя директора. Поэтому когда потом возникают какие-либо внештатные ситуации и проблемы, я могу их спокойно решить сам. Так было и с Управляющей компанией, так было и с аттракционами, так и со строительным бизнесом.

Вопрос от Скабёлкина Антона (28 лет, ИП): Анатолий, почему Вы остались жить и работать в Нижнем Тагиле, возникало ли желание уехать жить и заниматься бизнесом в более крупном город? Москва, Санкт-Петербург…

Анатолий Толстов: Десять поколений моей семьи жили в Нижнем Тагиле. Это были не купцы и не дворяне, а простые люди. Родоначальники работали углежогами при заводе Демидова. Были и плотинных дел мастера, и краснодеревщики, и железнодорожники, и многие другие специалисты. Праздных людей не было! Поэтому я работаю так, чтобы наша фамилия всегда оставалась честной и порядочной! Да и как я могу уехать отсюда, когда здесь все могилы моих предков, мои родители здесь живут, сестры, вся моя семья здесь! Надеюсь, в Нижнем Тагиле продолжит наше дело и мой сын, наследник.

Конечно, у меня есть много направлений в бизнесе в разных городах России, кроме Нижнего Тагила. Но уехать из родного города – это для меня, на данный момент, нереально.

TagilCity.ru: Чего, по-вашему, не хватает для бизнеса Нижнего Тагила?

Анатолий Толстов: Безопасности! Защиты бизнесменов! В свете последних тревожных событий 2011 года, когда на предпринимателей города совершаются нападения и откровенные наезды, обливаются черной краской фасады магазинов, работать в городе становится страшно. Закончились времена жуликов, которые работали в 90-е годы. Они «наезжали» на небольшие ларьки и магазинчики. На нас и нападали, и поджигали, и с поезда сбрасывали, и даже похищали одного из членов семьи, а сейчас все гораздо серьезнее. У нас в городе начался какой-то беспредел! У моих знакомых в прошлом году определенные структуры уже отобрали строительный бизнес. Меня вообще потрясла последняя история с тагильским предпринимателем, которого похитили в декабре прошлого года, ограбили, и выкинули в лесу с мешком на голове, да Вы об этом писали! Недавно «наехали» на меня! Такие ситуации есть и у других бизнесменов Нижнего Тагила! Просто все боятся об этом говорить! У нас же предпринимателя каждый может обидеть: фискалы, силовики, администрация, партнеры, клиенты… А вот защитить?...

Один мой знакомый так уже уехал из Тагила в Бразилию, больше в России не появляется, после того как здесь у него пытались отобрать бизнес. Он не жулик и не бандит, не воровал и не давал никому на лапу. Мы 20 лет работали нормально: пережили 90-е, 2 кризиса! А сейчас могут придти к тебе и выставить штрафов в десятки миллионов и сделать банкротом или предложить отдать бизнес за бесценок. Да раньше даже бандиты весь бизнес не забирали, входили учредителями и получали свою долю.

Не хватает рынку и честной конкуренции, возможности для начинания чего-то нового. Я хотел открывать бизнес по малоэтажному,строительству и продавать жилье в собственность тагильчанам по 20 000 рублей за квадратный метр. Ведь организации, которые сейчас работают, продают за 30-35 000 за квадратный метр, при себестоимости в 15 000 рублей. Да я лучше накручу меньше, но быстрее продам и пущу деньги в оборот.

Деньги должны работать. Поэтому я не откладываю деньги «на потом», я хочу работать, зарабатывать и жить сейчас. Ликвидность денег в банке низкая, и гораздо выше она, если деньги вложены в бизнес. Большие счета в банках нужны продажным чиновникам, которые наворуют и сбегут, когда их выгонят, будут доживать на эти деньги. Они живут одним днем – сколько нахапал, столько и будешь жить хорошо. А я – бизнесмен, и у меня деньги должны работать, приносить прибыль уверен Анатолий Толстов.

Вопрос от Светланы: Лет десять назад в городе была совершена серия краж дорогой мебели из магазинов «Италия», «Никси», «Эрал» - мебель забиралась из всех магазинов по платежкам с печатью «Антолла». Следствием дела были закрыты по совершенно непонятным причинам. Как вы это прокомментируете. Все-таки это Вы нарабатывали стартовый капитал? Или кто-то решил навредить именно Вашей фирме? Чем вызвана такая странная избирательность этих вредителей и такой странный набор похищаемых предметов?

Анатолий Толстов: Было такое. В ноябре 2004 года в магазин «Никси» приехали люди с платежкой и доверенностью якобы от имени нашей компании. На документах стояла печать. Это было так называемое «кидалово». В конце рабочего дня, приехали какие-торебята и сообщили, что деньги на счет «Никси» уже переведены (тут же показывали фальшивую платежку), и просили выдать мебель. Сотрудники магазина мебель сами выдали, а потом мне начались звонки по поводу оплаты. А я вообще не в курсе! В общем, меня вызывали в правоохранительные органы, я показал свои подписи, печать организации и мы выяснили, что в магазине предоставлены были документы, отношения к компании «Антолл» не имеющие, и даже оттиск печати и подписи были подделаны.

Чуть позже,в мае 2005 года, уже в конце рабочего дня, в пятницу, и ко мне обратилась компания, с подобной схемой, хотели купить электродовна 200 000 рублей, показывали платежку, рассказывали о том, что горит какой-то заказ, что, если сегодня вечером они не отправят электроды на Север, то у них будут неприятности, что деньги у меня на счете будут уже в понедельник утром и т.д. Я, наученный опытом, ничего им не отдал, и оказалось, что не зря: денег на счете от того плательщика так и не появилось, а сами они больше не появлялись. А все копии тех самых документов я отнес в правоохранительные органы, у меня до сих пор все копии на память хранятся.

А чтобы я когда-то воровал какую-то мебель…Чушь какая-то! Это же криминал! Я, кажется, уже говорил об основах бизнеса, в частности об имидже, фамилии и порядочности делится Анатолий Толстов.

TagilCity.ru: Нам задавали вопрос относительно Вашего отдыха в ночных клубах.

Анатолий Толстов: Никогда не был ни в каких ночных клубах Нижнего Тагила, вечеринках! толком даже и не знаю ни названий заведений, ни того, где они в Тагиле находятся. Шумные компании мне не нравятся.

Я очень сильно люблю свою жену! Это была любовь с первого взгляда и на всю жизнь! У меня четверо детей, я уже 16 лет как папа. Мой график: 8.30-18.30 я на работе, затем с 19 до 21 часов тренировка. В выходные летом в парке им. Бондина или парке Победы наблюдаю, как работают мои администратор и сотрудники, общаюсь с маленькими посетителями своих аттракционов, что понравилось, а что нет, какие ещё аттракционы они хотели бы видеть в нашем городе. Ну а зимой - либо активный отдых на снегоходе, либо лыжи, тем более что скоро традиционная «Лыжня России», на которой мы с семьей и всей фирмой всегда принимаем участие.

Этим летом впервые в жизни решил отдохнуть на море. С женой и детьми выехали на турецкий курорт! За десять дней отдыха я вдруг осознал, что мало знаю своих детей! Оказывается, что моя младшенькая обожает воду, её оттуда не вытащишь! А десятилетний сын уже обгоняет меня в плавании! Вообще, эти десять дней произвели во мне какую-то переоценку жизненных ценностей! Я понял, что дети растут и их детство проходит параллельно с моей жизнью! И только на отдыхе, не занимаясь работой, я понял, что время, проведенное не с детьми, вне семьи - уже не вернешь! Что дети вырастут, а я этого не замечу! Что бизнес, работа, деньги - это не главное в жизни! Что не только наши дела, но и наши дети останутся после нас, и именно по ним будут судить о нас! Поэтому для себя решил - отдыхать только с семьёй! -- делится Анатолий Толстов.

Вопрос от Татьяны: Если представить, что сейчас бизнес начнете с нуля, то какую сферу бы Вы выбрали?

Анатолий Толстов: Я бы выбрал рынок услуг. Не торговля, и уж тем более не производство. Много знакомых у меня разорились, занимаясь производством. А услуги – это уникальный способ работать и зарабатывать. Все зависит только от тебя! Ни на кого не надейся, ни кого не слушай! Сколько будешь работать , столько и заработаешь!

TagilCity.ru: И напоследок, что Вы пожелаете посетителям TagilCity.ru?

Анатолий Толстов: Любите свой город. Я его обожаю! Наш город уникален – мы первыми стали отмечать День города, у нас создан первый паровоз , у нас самый большой в Европе по занимаемой площади завод, единственный в мире действующий музей-завод, наш город самый большой по площади и у нас самая маленькая улица, у нас самое лучшее железо и самые лучшие танки, у нас богатейшая история - нам действительно есть, чем гордиться! Работайте на благо Тагила так, что бы в нашем городе, в Нижнем Тагиле, хотелось жить, работать, отдыхать и любить!