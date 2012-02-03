Бездомных собак будут отстреливать, пока в Нижнем Тагиле не появится специальный приют

Большие стаи псов, беспризорно живущих на улицах, являются опасностьюдля горожан. Ни для кого не секрет, что голодное и злое животное можетзапросто покусать прохожего. Так, за год только в травмпункт на Вагонкеза помощью обратились 159 покусанных собаками тагильчан.

А ещё такиесобаки – причина возникновения эпидемий таких страшных болезней, какбешенство. И сегодня даже сами защитники животных зачастую признают, чторегулировать численность безнадзорных животных необходимо. Вопростолько в том, какими методами это делать.

Закон даёт бездомным дворняжкам шанс на выживание – их должныотлавливать и три дня держать в специальном приюте. И тогда, если усобачки есть хозяин, он придёт за ней и заберёт домой. В Нижнем Тагилетакого приюта нет. В октябре прокуратура Тагилстроевского районапопросила ООО «ТагилСпецТранс», занимающееся отловом бездомных собак,приостановить эту работу до тех пор, пока передержка не появится.Оказалось, что это тоже не выход.

Тревогу забили жители посёлка Северный, дети которых каждый день подороге в школу рисковали встретиться с озлобленными дворнягами. Подобныепроблемы есть по всему городу, особенно в частном секторе, признаётпредседатель комитета по городскому хозяйству муниципалитета АнатолийЧусовитин. Но именно жители посёлка Северный обратились в прокуратуру спросьбой разобраться в том, как регулируют численность бездомныхживотных. Оказалось, что администрация города обратилась в область спросьбой дать денег на создание приюта, говорит Анатолий Чусовитин.Потому что даже на отлов собак из бюджета города ежегодно уходит 1,5миллиона рублей.

Но пока никакого ответа нет, отлов животных ведут с помощью препарата«Адилин-Супер». Многие защитники животных уверяют, что от него собакаумирает в страшных муках. Специалисты ветеринарных лечебниц Нижнего Тагилаговорят об обратном. Заведующая ветеринарной лечебницДзержинского района Ольга Юсупова уверена, что это не так.