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Бездомных собак будут отстреливать, пока в Нижнем Тагиле не появится специальный приют
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бездомных собак будут отстреливать, пока в Нижнем Тагиле не появится специальный приют

3 февраля 2012, 09:05ОбществоОльга
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