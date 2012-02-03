Citroen обновил минивэны Berlingo и Jumpy

Новый Citroen Berlingo Multispace является наследником самого первого минивэна. Созданный в 1996 году, он был продан тиражом более 1,4 миллиона экземпляров в пассажирской версии и в настоящее время продолжает занимать лидирующие позиции в Европе в своем сегменте, - говорится в сообщении компании.

В первую очередь, производитель обновил внешний вид минивэна. Переднюю часть автомобиля украшает радиаторная решетка, ставшая более широкой и округлой. Это обусловлено появлением новых шевронов плавно переходящих в две строгие линии, вытягивающиеся до самых фар. Фары, кстати, также немного изменились, сохранив форму. В частности, указатели поворота находятся в боковой части оптического блока и оборудованы голубыми светодиодами. Противотуманные фары теперь оттеняются хромированными накладками.

Изменился дизайн наружных зеркал заднего вида. Их дизайн разработан с учетом аэродинамических особенностей. В оснащение входят и новые колесные диски Airflow. В список опций также включены два новые цвета: коричневый Nocciola и голубой Belle-ile.

Изменился и интерьер. В первую очередь, были пересмотрены цветовые сочетания оформления салона. Компания также предлагает многофункциональную крышу Modutop, которая состоит из стеклянных элементов в сочетании с многочисленными ящиками и полками, багажным отделением с двойной системой доступа, вентиляцией и лампой персонального освещения. Доступ к заднему багажному отделению, интегрированному с Modutop, можно получить через открывающееся с внешней стороны заднее стекло.

Обновленный Berlingo Multispace получил микрогибридную технологию e-HDi с роботизированной 6-ступенчатой коробкой переключения передач. Выбор передачи осуществляется с помощью специальных рычажков на панели приборов. Минивэн предлагается в в четырех комплетациях: Attraction, Confort, Exclusive и XTR, которая отличается приподнятой на 10 мм подвеской, защитой двигателя, а также особой конфигурацией кузова (ступеньки под дверьми, бамперы).

Модель Jumpy Multispace выделяется новым дизайном передней части с широкой хромированной радиаторной решеткой, украшенной новыми фирменными шевронами. Обновление этой модели в значительной степени затронуло техническое оснащение автомобиля, которое стало более богатым. Так, комплектация Exclusive теперь включает регулятор и ограничитель скорости движения, систему помощи при парковке, тонировку задних стекол, единое цветовое решение для бамперов и молдингов, 16-дюймовые колесные диски.