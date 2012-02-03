МОТИВ подарил своим абонентам еще один Новый год!
3 февраля 2012, 10:24ОбществоВалерия Лошкарева
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Зима наконец-то показала себя во всей красе – столбики термометров зашкаливают на отметке в 30 градусов, а в Свердловской области продолжается «Новый год без хлопот!». По многочисленным просьбам абонентов компании МОТИВ продлены сроки подключения к тарифу «Новый год без хлопот!».
По условиям тарифа «Новый год без хлопот!» исходящие звонки и SMS стоят 90 копеек. Кроме того, абоненты могут включить услугу «Марафон» и общаться внутри сети МОТИВ без ограничений всего за 6 рублей в сутки.
Подключить тариф «Новый год без хлопот!» можно в любом Офисе продаж и обслуживания компании МОТИВ, у дилеров, на точках продаж и промостойках, в Контакт-центре, Личном Интернет-Сервисе Абонента (ЛИСА) или с помощью USSD-сервиса, набрав с телефона *104*74# и клавишу вызова. Стоимость перехода – 50 рублей.
Все абоненты, подключившие «Новый год без хлопот!», смогут им пользоваться до момента самостоятельного перехода на другой тариф.
Проведите этот год без хлопот вместе с компанией МОТИВ!
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