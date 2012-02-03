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МОТИВ подарил тагильчанам 10 билетов на концерт Стаса Михайлова!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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МОТИВ подарил тагильчанам 10 билетов на концерт Стаса Михайлова!

3 февраля 2012, 10:36ОбществоВалерия Лошкарева
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