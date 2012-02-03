МОТИВ подарил тагильчанам 10 билетов на концерт Стаса Михайлова!

Новый год уже прошел, но праздничное настроение не покидает, ведь компания МОТИВ продолжает раздавать подарки! В этот раз счастливчиками стали пять тагильчан, которые выиграли билеты на концерт любимого российского певца Стаса Михайлова.

Специально для жителей Нижнего Тагила Телекоммуникационная группа МОТИВ устроила акцию «Новый год. Продолжение следует…». Чтобы принять в ней участие, необходимо было с 19 декабря по 15 января подключиться к сети МОТИВ в любом из Офисов продаж и обслуживания Компании в Нижнем Тагиле, заполнить анкету и ждать розыгрыша билетов. И вот, этот знаменательный день настал!

Итак, счастливыми обладателями двух билетов на концерт Стаса Михайлова стали:

1.Мисюрева Наталья Сергеевна

2.Пучкова Ирина Анатольевна

3.Анисимов Евгений Иванович

4.Крылатых Ольга Михайловна

5.Напольских Валентина Владимировна.

Победители отправятся на концерт Стаса Михайлова, который состоится 17 февраля в 19:00 на площадке СОК «Металлург Форум» по адресу: ул. Красногвардейская, 61.