Музыкальные руководители Нижнего Тагила учились «колядовать»

В ходе семинара представлен опыт работы дошкольного образовательного учреждения по развитию творческих способностей детей старшего дошкольного возраста в театрально-игровой деятельности. В работе семинара приняли участие социальные партнеры Досугового центра МУК «Городской дворец молодежи». Участники дали высокую оценку мероприятию, пожелали творческих успехов коллективу.