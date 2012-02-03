Музыкальные руководители Нижнего Тагила учились «колядовать»
3 февраля 2012, 19:26Общество
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2 февраля в детском саду № 101 по ул. Краснофлотской состоялся семинар для музыкальных руководителей города «Колядки Матушки Зимы».
В ходе семинара представлен опыт работы дошкольного образовательного учреждения по развитию творческих способностей детей старшего дошкольного возраста в театрально-игровой деятельности. В работе семинара приняли участие социальные партнеры Досугового центра МУК «Городской дворец молодежи». Участники дали высокую оценку мероприятию, пожелали творческих успехов коллективу.
Приобщение к русскому народному творчеству, исполнение песен, потешек, хороводов, отгадывание загадок способствует развитию образного мышления, пробуждает в ребёнке творческое начало, самостоятельность мысли, формирует эстетическое восприятие мира рассказывают организаторы семинара на официальном сайте управления образования Нижнего Тагила.
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