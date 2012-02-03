На выставку принимаются черно-белые фото подростков
Скоро в Нижнем Тагиле появится клиника, полностью ориентированная на проблемы взрослеющей молодежи. Она так и называется – клиника, дружественная молодежи.
Проект «Тинэйджер» начнет работу на базе детскойполиклиники № 5. С подростками будут работать психологи Нижнего Тагила, педиатры,гинекологи и другие специалисты.
Клиника откроется 1 марта. В день открытия в ее помещениях пройдетвыставка черно-белых фотографий подростков. К участию в фотовыставкеприглашаются как профессиональные фотографы, так и любители.
Требования к фото
Фото должны быть в формате АЗ. На фотографии должен быть изображен либоодин подросток, либо во взаимодействии с окружающими (родителями,сверстниками). Фотоработы принимаются до 25 февраля по адресу детской городскойполиклиники № 5: ГГМ, ул. Тагилстроевская, 4, каб. 208в (Бойко ТатьянаАлександровна).
Фото можно принести также в офис TagilCity.ru по адресу: пр. Ленина, 67, оф. 413/2.
© Ольга Орехова TagilCity.ru