Россияне считают, что им угрожает рост цен и массовое обнищание

Россияне выделили три основных угрозы. На первое место они поставилирост цен и обнищание широких слоев населения. Причем по сравнению спрошлыми годами число россиян, которые боятся этой угрозы, возросло.Если в 2008 году за этот пункт проголосовали 51 процент опрошенных, тосейчас таковых 58 процентов.

На второй позиции угроз расположился рост безработицы. И здесь такженаблюдается рост. В 2008 году этого боялись 30 процентов опрошенных,сейчас таковых — 40 процентов.

Третье место занимает экономический кризис. В 2008 году этого боялись 22 процента россиян, сейчас же процент вырос до 38.