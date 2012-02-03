Россияне считают, что им угрожает рост цен и массовое обнищание
Аналитический центр Юрия Левады провел опрос на тему, что по мнению россиян сейчас больше всего угрожает нашей стране.
Россияне выделили три основных угрозы. На первое место они поставилирост цен и обнищание широких слоев населения. Причем по сравнению спрошлыми годами число россиян, которые боятся этой угрозы, возросло.Если в 2008 году за этот пункт проголосовали 51 процент опрошенных, тосейчас таковых 58 процентов.
На второй позиции угроз расположился рост безработицы. И здесь такженаблюдается рост. В 2008 году этого боялись 30 процентов опрошенных,сейчас таковых — 40 процентов.
Третье место занимает экономический кризис. В 2008 году этого боялись 22 процента россиян, сейчас же процент вырос до 38.
Данный опрос проводился 20-23 января 2012 года среди 1600 человек ввозрасте от 18 лет в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Этиданные свидетельствуют о том, что россияне все чаще боятся будущего и неуверены в завтрашнем дне.
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