Сотни тысяч российских студентов в январе не получили стипендию
В общественную организацию «Российский студенческий союз» поступают многочисленный жалобы студентов, которым в новом году своевременно не была выплачена стипендия. Проблема коснулась учащихся МГУ им. М.В.Ломоносова, МИФИ, ГУУ, РГСУ, РГГУ, СмолГУ, ВолГУ, УрАГС, НГУ и многих других вузов.
В учебных заведениях сложившуюся проблему связывают с проволочками в федеральном центре: финансовым блоком правительства не были подготовлены необходимые документы для своевременного перевода материальных средства вузам. Сроки выплаты стипендии называются разные. В одних образовательных учреждениях уклончиво говорят, что «деньги будут начислены на студенческие карточки в ближайшее время», в других – конкретных обещаний не дают. В любом случае заложниками сложившихся бюрократических проволочек оказались учащиеся вузов описывают ситуацию в Российском студенческом союзе.
Организация обращает внимание чиновников на социальную напряженность в студенческой среде и сейчас активно борется за то, чтобы студентам срочно выплатили стипендии.
© TagilCity.ru