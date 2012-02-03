Сотни тысяч российских студентов в январе не получили стипендию

В учебных заведениях сложившуюся проблему связывают с проволочками в федеральном центре: финансовым блоком правительства не были подготовлены необходимые документы для своевременного перевода материальных средства вузам. Сроки выплаты стипендии называются разные. В одних образовательных учреждениях уклончиво говорят, что «деньги будут начислены на студенческие карточки в ближайшее время», в других – конкретных обещаний не дают. В любом случае заложниками сложившихся бюрократических проволочек оказались учащиеся вузов описывают ситуацию в Российском студенческом союзе.