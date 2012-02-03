Стоимость бензина в РФ за неделю снизилась
Потребительские цены на автомобильный бензин в РФ за неделю с 23 по 29 января снизились на 0,1%, цены на дизельное топливо не изменились по сравнению с предыдущей неделей, сообщают РИА Новости со ссылкой на Росстат.
По данным ведомства, средняя цена бензина в России на 30 января составила 26,87 рубля. В сообщении отмечается, что средняя цена рассчитана исходя из цен на марки бензина, включенных в наблюдение в 2012 году.
В сообщении не указывается средняя стоимость бензина марки А-76 (Аи-80).
Средняя стоимость бензина марки А-92 (Аи-93) составила 26,18 рубля (снижение на 0,04 рубля), Аи-95 - 28,24 рубля (снижение на 0,03 рубля). Средняя цена на дизельное топливо составила 27,83 рубля (снижение на 0,01 рубля).
Удешевление бензина было зафиксировано в 24 центрах субъектов РФ, в том числе в Южно-Сахалинске - на 5,6%.
В 55 центрах субъектов РФ цены на бензин остались на уровне предыдущей недели.
Увеличение цен на бензин зарегистрировано в четырех региональных центрах, в том числе в Саратове - на 0,6%.
По данным Росстата, в Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин в среднем за неделю практически не изменились.
Производство бензина за прошедшую неделю снизилось на 3,4% и составило 733 тысячи тонн, выпуск дизтоплива повысился на 1% - до 1,367 миллиона тонн.