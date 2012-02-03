Стоимость бензина в РФ за неделю снизилась

По данным ведомства, средняя цена бензина в России на 30 января составила 26,87 рубля. В сообщении отмечается, что средняя цена рассчитана исходя из цен на марки бензина, включенных в наблюдение в 2012 году.

В сообщении не указывается средняя стоимость бензина марки А-76 (Аи-80).

Средняя стоимость бензина марки А-92 (Аи-93) составила 26,18 рубля (снижение на 0,04 рубля), Аи-95 - 28,24 рубля (снижение на 0,03 рубля). Средняя цена на дизельное топливо составила 27,83 рубля (снижение на 0,01 рубля).

Удешевление бензина было зафиксировано в 24 центрах субъектов РФ, в том числе в Южно-Сахалинске - на 5,6%.

В 55 центрах субъектов РФ цены на бензин остались на уровне предыдущей недели.

Увеличение цен на бензин зарегистрировано в четырех региональных центрах, в том числе в Саратове - на 0,6%.

По данным Росстата, в Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин в среднем за неделю практически не изменились.