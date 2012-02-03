Свердловская область может быть переименована в этом году
3 февраля 2012, 13:20Общество
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Законодательное собрание Свердловской области намерено рассмотреть уже в этом году законопроект о переименовании региона, которое подготовит областное правительство.
Губернатор Александр Мишарин заявлял о «личном желании» переименовать область еще после вступления в должность в декабре 2009 года. «Это название мне не нравится, так как оно связано с личностью Якова Свердлова, который в числе прочих принял решение о расстреле семьи Романовых», - отметил он тогда.
Между тем депутаты заявляют, что о готовящейся инициативе ничего не слышали,пишет «КоммерсантЪ-Урал».
Среди вариантов нового наименования области - Уральская, Среднеуральская, Екатеринбургская или Верхотурская. Идею переименования области активно поддерживают Екатеринбургская митрополия и местное казачество.
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