Свердловская область может быть переименована в этом году

Губернатор Александр Мишарин заявлял о «личном желании» переименовать область еще после вступления в должность в декабре 2009 года. «Это название мне не нравится, так как оно связано с личностью Якова Свердлова, который в числе прочих принял решение о расстреле семьи Романовых», - отметил он тогда.